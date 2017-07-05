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«Рунавик» – «Динамо» Минск. Быков удален на 6-й минуте матча
06.07.2017 20:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
В ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы минское «Динамо» в гостях встречается с «Рунавиком».
Полузащитник минчан Артем Быков получил красную карточку на 6-й минуте матча.
Напомним, в первом матче сильнее оказалось «Динамо» (2:1).
«Рунавик» – «Динамо» Минск. Онлайн
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В ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы минское «Динамо» в гостях встречается с «Рунавиком».
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