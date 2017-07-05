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«Рунавик» – «Динамо» Минск. Быков удален на 6-й минуте матча

06.07.2017 20:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы минское «Динамо» в гостях встречается с «Рунавиком».

Полузащитник минчан Артем Быков получил красную карточку на 6-й минуте матча.

Напомним, в первом матче сильнее оказалось «Динамо» (2:1).

«Рунавик» – «Динамо» Минск. Онлайн

 
Теги: Минск
 
 
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В ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы минское «Динамо» в гостях встречается с «Рунавиком».

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