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Товарищеский матч. БАТЭ сыграл вничью с «Жальгирисом»

06.07.2017 20:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Товарищеский матч

БАТЭ Беларусь – Жальгирис Литва 1:1 (0:1)

6 июля, 19.00

БАТЭ: Щербицкий (Веремко, 46), Риос, Поляков (Гайдучик, 81), Милунович (Родионов, 78), Жавнерчик, Березкин (Кендыш, 46), Драгун (Гвилия, 62), Володько (Иванич, 51), Стасевич (к) (Володько, 78), Сигневич (Яблонский, 67), Гордейчук (Туоминен, 22).

Запасные: Джигеро, Рушевич.

Жальгирис: Виткаускас (Клевинскас, 46), Климавичюс, Слейнгаард (Оярсун, 72), Мбодж, Благоевич, Э.Вайткунас (к) (Лукша, 72), Дарвыдас (Атаич, 72), Антал (Баравикас, 72), Люич (Нюадзи, 59), Эливелто (Узела, 85), Куклис.

Голы: 0:1 – Люич (29). 1:1 – Кендыш (73).

Предупреждения: Благоевич (20), Вайткунас (24), Драгун (59).

 
 
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Товарищеский матч БАТЭ Беларусь – Жальгирис Литва 1:1 (0:1) 6 июля, 19.00 БАТЭ: Щербицкий (Веремко, 46), Риос, Поляков (Гайдучик, 81), Милунович (Родионов, 78), Жавнерчик,...

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