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Олег Кубарев: «Оправдываться я не хочу. И не хочу никого винить: все вопросы должны быть ко мне»
06.07.2017 21:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев прокомментировал вылет подопечных из Лиги Европы. В 1-м квалификационном раунде команда проиграла литовской «Судуве» (0:0, 1:2).
«Очень жаль, что не смогли выстоять. Соперник нас дожал, использовав свои самые сильные стороны — «стандарты». По горячим следам мне тяжело что-то оценивать, да и не хочется. Но для того, чтобы идти дальше, если ты позиционируешь себя более сильным, нужно это доказывать. А оправдываться я не хочу. И не хочу никого винить: все вопросы должны быть ко мне», – сказал Кубарев.
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Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев прокомментировал вылет подопечных из Лиги Европы.
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