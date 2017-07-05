Олег Кубарев: «Оправдываться я не хочу. И не хочу никого винить: все вопросы должны быть ко мне»

Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев прокомментировал вылет подопечных из Лиги Европы. В 1-м квалификационном раунде команда проиграла литовской «Судуве» (0:0, 1:2).

«Очень жаль, что не смогли выстоять. Соперник нас дожал, использовав свои самые сильные стороны — «стандарты». По горячим следам мне тяжело что-то оценивать, да и не хочется. Но для того, чтобы идти дальше, если ты позиционируешь себя более сильным, нужно это доказывать. А оправдываться я не хочу. И не хочу никого винить: все вопросы должны быть ко мне», – сказал Кубарев.

«Шахтер» 7-й раз в истории не прошел ни одного раунда в еврокубках