Владимир Пинчук: «БАТЭ отзывает Сороко из аренды, чтобы продать»

Учредитель «Ислочи» Владимир Пинчук рассказал, что вратарь Артем Сороко покинет команду.

— Насколько правдива информация о том, что Сороко и Валеев покинут клуб?

— БАТЭ отзывает Артема из аренды, чтобы продать. Насколько мне известно, к нему есть интерес со стороны клубов высшей лиги. С Валеевым ведем переговоры, он пока в команде, однако без дальнейшей определенности. Ринар отправится в отпуск, после этого будем вести переговоры. Есть шанс, что футболист останется, но никаких гарантий нет.

— Вам бы хотелось оставить Сороко в команде?

— Провокационный вопрос. (Улыбается.) Вообще, мы пошли на шаг с арендой от безысходности. В конце прошлого сезона просмотрели много вратарей, но никто нам не подошел. Потом появился вариант с Сороко.

— Вопрос выкупа не рассматривали?

— Нет. Исключительно аренда.

— Насколько серьезно обновится команда в паузе?

— Тяжело сказать. Мы будем просматривать игроков, смотреть, в какой они форме, насколько быстро вольются в коллектив и наши игровые схемы. Но как получится, загадывать сложно, – сказал Пинчук.