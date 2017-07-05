Агент Нехайчика: «Брестское «Динамо», как и два других белорусских клуба, проявляет интерес к услугам Павла. Но мы рассматриваем зарубежные варианты продолжения карьеры»

Агент полузащитника сборной Беларуси Павла Нехайчика Евгений Гайдук прокомментировал информацию о возможном переходе клиента в стан брестского «Динамо».

«Данная информация не соответствует действительности. Не будем скрывать: брестское «Динамо», как и два других белорусских клуба, проявляет интерес к услугам Павла. Но в данный момент мы рассматриваем зарубежные варианты продолжения карьеры. Если не поступит подходящего предложения из-за рубежа, разумеется, рассмотрим и белорусский вектор. Повторюсь, информация о готовящейся сделке с «Динамо-Брест» поспешна. Вероятно, журналист выдал желаемое за действительное», — сказал Гайдук.