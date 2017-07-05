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Агент Нехайчика: «Брестское «Динамо», как и два других белорусских клуба, проявляет интерес к услугам Павла. Но мы рассматриваем зарубежные варианты продолжения карьеры»

06.07.2017 22:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Агент полузащитника сборной Беларуси Павла Нехайчика Евгений Гайдук прокомментировал информацию о возможном переходе клиента в стан брестского «Динамо».

«Данная информация не соответствует действительности. Не будем скрывать: брестское «Динамо», как и два других белорусских клуба, проявляет интерес к услугам Павла. Но в данный момент мы рассматриваем зарубежные варианты продолжения карьеры. Если не поступит подходящего предложения из-за рубежа, разумеется, рассмотрим и белорусский вектор. Повторюсь, информация о готовящейся сделке с «Динамо-Брест» поспешна. Вероятно, журналист выдал желаемое за действительное», — сказал Гайдук.

 
Теги: Брест
 
 
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Агент полузащитника сборной Беларуси Павла Нехайчика Евгений Гайдук прокомментировал информацию о возможном переходе клиента в стан брестского «Динамо».

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