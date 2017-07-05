|
«Бриллиантовая лига». Шпанович, Схипперс одержали победы, Клишина – 4-я и другие результаты
06.07.2017 22:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в Лозанне проходит очередной этап «Бриллиантовой лиги». Российская прыгунья в длину Дарья Клишина показала 4-й результат
«Бриллиантовая лига»
Лозанна, Швейцария
Женщины
Прыжки в длину
1. Ивана Шпанович (Сербия) – 6,79
Метание копья
1. Сара Колак (Хорватия) – 68,43 (лучший результат сезона в мире)
400 м с/б
1. Эшли Спенсер (США) – 53,90
100 м с/б
1. Шарика Нэлвис (США) – 12,53
200 м
1. Дафне Схипперс (Голландия) – 22,10
Мужчины
Толкание ядра
1. Райан Краузер (США) – 22,39
1500 м
1. Аман Воте (Эфиопия) – 3.32,20
Соревнования вне зачета «Бриллиантовой лиги»
Мужчины
400 м с/б
1. Карим Хуссейн (Швейцария) – 48,79
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Лозанне проходит очередной этап «Бриллиантовой лиги».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии