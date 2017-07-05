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«Бриллиантовая лига». Шпанович, Схипперс одержали победы, Клишина – 4-я и другие результаты

06.07.2017 22:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в Лозанне проходит очередной этап «Бриллиантовой лиги». Российская прыгунья в длину Дарья Клишина показала 4-й результат

«Бриллиантовая лига»

Лозанна, Швейцария

Женщины

Прыжки в длину

1. Ивана Шпанович (Сербия) – 6,79
2. Шакила Сондерс (США) – 6,68
3. Тианна Бартолетта (США) – 6,65
4. Дарья Клишина (Россия) – 6,64

Метание копья

1. Сара Колак (Хорватия) – 68,43 (лучший результат сезона в мире)
2. Барбора Шпотакова (Чехия) – 67,40
3. Кэтрин Митчелл (Австралия) – 66,12

400 м с/б

1. Эшли Спенсер (США) – 53,90
2. Леа Шпрунгер (Швейцария) – 54,29
3. Эйлид Дойл (Великобритания) – 54,36

100 м с/б

1. Шарика Нэлвис (США) – 12,53
2. Джасмин Стоуэрс (США) – 12,57
3. Кристина Маннинг (США) – 12,58

200 м

1. Дафне Схипперс (Голландия) – 22,10
2. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 22,16
3. Кира Джефферсон (США) – 22,34

Мужчины

Толкание ядра

1. Райан Краузер (США) – 22,39
2. Томас Уолш (Новая Зеландия) – 21,97
3. Томаш Станек (Чехия) – 21,36

1500 м

1. Аман Воте (Эфиопия) – 3.32,20
2. Чарльз Симотво (Кения) – 3.32,59
3. Силас Киплагат (Кения) – 3.32,96

Соревнования вне зачета «Бриллиантовой лиги»

Мужчины

400 м с/б

1. Карим Хуссейн (Швейцария) – 48,79
2. Байрон Робинсон (США) – 48,88
3. Расмус Мяги (Эстония) – 48,94

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются

 
 
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Сегодня в Лозанне проходит очередной этап «Бриллиантовой лиги».

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