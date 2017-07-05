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Лига Европы. Минское «Динамо» во 2-м квалификационном раунде сыграет с македонским «Работнички»

06.07.2017 22:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В первом квалификационном раунде Лиги Европы минское «Динамо» переиграло фарерский «Рунавик» (2:1, 2:0).

Во втором раунде квалификации команде Сергея Гуренко будет противостоять македонский клуб «Работнички», которые в первом раунде прошли «Тре Пенне» из Сан-Марино (1:0, 6:0).

 
 
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В первом квалификационном раунде Лиги Европы минское «Динамо» переиграло фарерский «Рунавик» (2:1, 2:0).

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