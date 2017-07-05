|
Лига Европы. Минское «Динамо» во 2-м квалификационном раунде сыграет с македонским «Работнички»
06.07.2017 22:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
В первом квалификационном раунде Лиги Европы минское «Динамо» переиграло фарерский «Рунавик» (2:1, 2:0).
Во втором раунде квалификации команде Сергея Гуренко будет противостоять македонский клуб «Работнички», которые в первом раунде прошли «Тре Пенне» из Сан-Марино (1:0, 6:0).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В первом квалификационном раунде Лиги Европы минское «Динамо» переиграло фарерский «Рунавик» (2:1, 2:0).
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии