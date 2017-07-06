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Сергей Карякин: «Путин – гроссмейстер в политике»

06.07.2017 23:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о встрече с президентом страны Владимиром Путиным.

«Разговаривали с Владимиром Путиным только о шахматах. Я даже не спрашивал у него о том, играет ли он в шахматы. Но то, чем он занимается, намного сложнее шахмат. Можно сказать, что он – гроссмейстер в политике.

В политике и в шахматах очень много общего. И там и там необходимо продумывать на несколько ходов вперед. Поэтому, если Владимир Владимирович захочет заняться шахматами, я готов ему помочь» – сказал Карякин.

 
 
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о встрече с президентом страны Владимиром Путиным.

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