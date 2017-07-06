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«Шахтер» за участие в 1-м квалификационном раунде Лиги Европы получит 200 тысяч евро
06.07.2017 23:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Всем клубам, не добравшимся до группового этапа Лиги Европы, полагаются выплаты солидарности.
За участие в 1-м квалификационном раунде солигорский «Шахтер», уступивший в двухматчевом противостоянии литовской «Судуве», получит от УЕФА 200 тысяч евро.
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Всем клубам, не добравшимся до группового этапа Лиги Европы, полагаются выплаты солидарности.
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