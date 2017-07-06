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Сергей Гуренко: «Надо проходить «Работнички» и ждать следующей жеребьевки»

06.07.2017 23:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал результат ответного матча против «Рунавика» (2:0).

– Выполнили поставленную задачу, прошли дальше. Победы дались не просто, но может это и к лучшему. Ребята почувствовали, что такое еврокубковые победы. Есть много нюансов, возможны провокации. Команда играла за Артема (Быкова – прим.). Рад, что идем дальше.

- Насколько сильно на игре сказалось удаление в начале матча?

– В линии обороны мы ничего не поменяли. Продолжили играть в пять защитников, только вместо двух опорников у нас стало три. Рассчитывали, что Сарока или Хващинский смогут убежать. По большому счету, это и сработало.

Ребята отыграли «на ноль», выложились по максимуму. Ближайший матч у нас в воскресенье, будут играть те, у кого было мало игровой практики. Нужно проанализировать игру ФК «Работнички» в двух последних матчах. Надо их проходить и ждать следующей жеребьевки.

Конечно, хотелось бы усилиться перед вторым раундом. Усилиться мы можем одним футболистом. Хотелось бы усилить атакующую линию, – сказал Гуренко.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал результат ответного матча против «Рунавика» (2:0).

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