Каспаров снова начнет играть в шахматы

МИНСК, 6 июл — Sputnik. Российский гроссмейстер Гарри Каспаров объявил о возвращении спортивной карьеры, первым его турниром станет соревнование в Сент-Луисе (США), сообщается на сайте турнира.

Третий этап Grand Chess Tour в Сент-Луисе, призовой фонд которого составляет 300 тысяч долларов, пройдет со 2 по 12 августа. В нем примут участие сильнейшие шахматисты со всего мира. Каспаров же сыграет в турнире по рапиду и блицу, который пройдет после основных соревнований 14-19 августа, где ему будут противостоять 9 шахматистов, в том числе россияне Сергей Карякин и Ян Непомнящий.

"Испытываю трепет перед официальным возвращением в игру, и, конечно, я не ожидал, что это состоится спустя десять лет после завершения карьеры. Возвращение к доске в Сент-Луисе — поистине честь, я бы не хотел, чтобы этот момент произошел в другом месте", — сказал 54-летний Каспаров, чьи слова приводятся на официальном сайте турнира.

Возвращение Каспарова — это хорошо, но он отстранен

Президент FIDE Кирсан Илюмжинов возвращение Каспарова в большой спорт назвал хорошим моментом. Глава федерации добавил, что Каспаров "многого достиг в шахматах и стал чемпионом мира".

"С другой стороны, он отстранен FIDE до октября этого года", — сказал Илюмжинов.

Он вспомнил историю двухлетней давности, когда комиссия по этике FIDE отстранила Каспарова от шахмат и шахматной деятельности за случай коррупции, за дачу взятки президенту Шахматной федерации Сингапура Игнатиусу Леонгу на выборах президента FIDE. "Поэтому он нарушает решение комиссии по этике FIDE", — пояснил Илюмжинов.

По его словам, вопрос рейтинга Каспарова на предстоящем турнире будет решать именно комиссия по этике.

"Она будет принимать решение. Это частный турнир, и Каспаров, видимо, посоветовался с юристами. Хотя рейтинги участников этого турнира будут обсчитываться FIDE. Свое решение должна вынести комиссия по этике — что это частный турнир, будет или не будет засчитываться рейтинг (Каспарова). Это юридический вопрос. Если он такое заявление сделал, то я, как президент FIDE, это решение поддерживаю. А с другой стороны, это вопрос комиссии по этике", — добавил Илюмжинов.

"Рейтинг Каспарова не обнуляется, как был у него за 2800 единиц (2812 баллов в классических шахматах), так и остается", — подчеркнул глава FIDE.

Уважаю Каспарова, но он не фаворит

Экс-претендент на звание чемпиона мира россиянин Сергей Карякин, с которым Каспарову предстоит встретится в США, заявил, что его соперник не является фаворитом турнира.

"Учитывая, что он давно ушел из шахмат и не имеет постоянной игровой практики, я не считаю его фаворитом турнира. Но, как и все другие шахматисты, он будет представлять большую опасность", — пояснил Карякин.

Вместе с этим, он добавил, что ему будет интересно сразиться с Каспаровым впервые в жизни.

"Возвращение в шахматы — это единственная новость о Каспарове, которая действительно порадовала меня за последнее время", — заключил гроссмейстер.

Возвращение — это громко сказано

12-й чемпион мира Анатолий Карпов в свою очередь не считает, что Каспаров возвращается в спорт. "Он уже играл в турнире в Сент-Луисе в прошлом году, поэтому возвращение — это громко сказано. И он хорошо играл, молодец. Неожиданность ли это? О чем вы говорите? Какую-то глупость запустили, что он возвращается в шахматы. Он уже играл в Сент-Луисе, и играл неплохо. Поэтому когда говорят о возвращении, я не понимаю, о чем идет речь", — сказал гроссмейстер.

Карпов также добавил, что из-за нехватки времени не планирует играть с Каспаровым.



© Sputnik Борис Кауфман Матч-реванш на первенство мира по шахматам между Гарри Каспаровым и Анатолием Карповым (1986 год)

В апреле прошлого года Каспаров выступил в турнире Ultimate Blitz Challenge в Сент-Луисе, где соперничал с тремя известными американскими шахматистами. Гроссмейстер набрал 9,5 очков из 18, став третьим после Хикару Накамуры (11) и Уэсли Со (10), но опередив Фабиано Каруану (5,5).

Каспаров считается одним из сильнейших шахматистов в истории. Он является 13-м чемпионом мира по шахматам — удерживал это звание с 1985 по 1993 год. В 2005 году Каспаров объявил об окончании шахматной карьеры.