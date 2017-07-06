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Минское "Динамо" в меньшинстве победило фарерский "Рунавик"
06.07.2017 22:24 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 июл — Sputnik. Состоялся второй матч первого квалификационного раунда Лиги Европы между командами "НСИ Рунавик" (Фарерские острова) и "Динамо-Минск".
Минское "Динамо" успешно провело ответный матч, хотя уже на седьмой минуте игры белорусы получили красную карточку. Поле покинул Артем Быков, команда продолжила поединок в меньшинстве.
Удаление игрока минского "Динамо"
Долгожданный гол болельщики увидели в первом тайме. На 32-й минуте ворота "Рунавика" распечатал Антон Сарока. Он же отличился на последней минуте игры, забив пенальти, назначенный за нарушение голкипера соперников в штрафной.
Ранее первый матч между командами состоялся в Беларуси и завершился победой минчан со счетом 2:1.
Вторая победа на стадионе соперников "Свангаскард" принесла минчанам путевку в следующий раунд Лиги Европы. В нем "Динамо" ожидает встреча с македонским клубом "Работнички".
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Столичный клуб благодаря второй победе над "Рунавиком" вышел в следующий раунд квалификации Лиги Европы.
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