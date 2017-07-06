МИНСК, 6 июл — Sputnik. Состоялся второй матч первого квалификационного раунда Лиги Европы между командами "НСИ Рунавик" (Фарерские острова) и "Динамо-Минск".

Минское "Динамо" успешно провело ответный матч, хотя уже на седьмой минуте игры белорусы получили красную карточку. Поле покинул Артем Быков, команда продолжила поединок в меньшинстве.

Долгожданный гол болельщики увидели в первом тайме. На 32-й минуте ворота "Рунавика" распечатал Антон Сарока. Он же отличился на последней минуте игры, забив пенальти, назначенный за нарушение голкипера соперников в штрафной.

Ранее первый матч между командами состоялся в Беларуси и завершился победой минчан со счетом 2:1.

Вторая победа на стадионе соперников "Свангаскард" принесла минчанам путевку в следующий раунд Лиги Европы. В нем "Динамо" ожидает встреча с македонским клубом "Работнички".