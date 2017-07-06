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Минское "Динамо" в меньшинстве победило фарерский "Рунавик"

06.07.2017 22:24 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 июл — Sputnik. Состоялся второй матч первого квалификационного раунда Лиги Европы между командами "НСИ Рунавик" (Фарерские острова) и "Динамо-Минск".

Минское "Динамо" успешно провело ответный матч, хотя уже на седьмой минуте игры белорусы получили красную карточку. Поле покинул Артем Быков, команда продолжила поединок в меньшинстве.

Минское "Динамо" в меньшинстве победило фарерский "Рунавик"
© Фото: ВКонтакте / Футбольный клуб "Динамо-Минск"
Удаление игрока минского "Динамо"

Долгожданный гол болельщики увидели в первом тайме. На 32-й минуте ворота "Рунавика" распечатал Антон Сарока. Он же отличился на последней минуте игры, забив пенальти, назначенный за нарушение голкипера соперников в штрафной.

Ранее первый матч между командами состоялся в Беларуси и завершился победой минчан со счетом 2:1.

Вторая победа на стадионе соперников "Свангаскард" принесла минчанам путевку в следующий раунд Лиги Европы. В нем "Динамо" ожидает встреча с македонским клубом "Работнички".

 
Теги: Минск
 
 
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Столичный клуб благодаря второй победе над "Рунавиком" вышел в следующий раунд квалификации Лиги Европы.

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Лига Европы. Минское «Динамо» во 2-м квалификационном раунде сыграет с македонским «Работнички»
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