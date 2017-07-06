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Солигорский "Шахтер" вылетел из Лиги Европы

06.07.2017 19:55 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 июл — Sputnik. Солигорский футбольный клуб "Шахтер" вылетел из Лиги Европы после первого отборочного раунда, сообщает Sputnik. 

В четверг на "АРВИ Футбол Арене" в Мариямполе состоялся ответный поединок первого квалификационного раунда Лиги Европы между местной "Судувой" и солигорским "Шахтером". Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отметились Повилас Леймонас (34-я минута) и Альгис Янкаускас (91). У "горняков" точный удар на счету Юрия Ковалева (38). К слову, весь второй тайм гости играли в меньшинстве — на 43-й минуте был удален защитник Сергей Матвейчик за вторую желтую карточку. 

Таким образом, по сумме двух встреч (в Солигорске игра завершилась нулевой ничьей) "Шахтер" покинул Лигу Европы. 

За выход во второй раунд ЛЕ в четверг с фарерским "Рунавиком" поборется минское "Динамо". Первая встреча в Минске завершилась со счетом 2:1 в пользу белорусского клуба

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
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Весь второй тайм белорусский клуб провел вдесятером после удаления защитника Сергея Матвейчика.

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