Олег Кубарев: ««Шахтер» недооценил «Судуву»? Кто вам такое сказал?»

Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев поделился мнением об ответном матче 1-го квалификационного раунда против «Судувы» (1:2).

— Господин тренер, игра была такая, что, наверное, седых волос прибавилось?

— Вы совершенно правы, что хорошего здесь мало. Очень жаль, что не смогли пройти дальше. Команда соперников нас дожала, используя свои самые сильные стороны – стандартные положения. По горячим следам мне сейчас тяжело что-то оценивать. Да и не хочется. Для того, чтобы идти дальше, если ты себя позиционируешь фаворитом… Это все нужно доказывать. К сожалению, у нас этого не получилось. Поздравляю соперников с выходом в следующую стадию.

— Вам не показалось, что «Шахтер» недооценил «Судуву»? Мол, выиграем 2:0 или 3:0. Особенно, в домашнем матче.

— Я не знаю, кто вам такое говорил. Я перед первой игрой сказал, что нам нужно сзади сыграть на ноль и забить больше одного гола. Мы не забили – нас это не устроило. Сюда ехали мы забивать. В первом тайме «Судува» хорошо играла, хорошо двигалась. Вторую половину они провели слабее. Наша задача была в том, чтобы в первом тайме не пропустить, ведь мы знали, что в тайме втором у нас будут моменты. К сожалению, удаление спутало нам карты и испортило наши замыслы. И наши перестроения, так скажем, были не запланированы.

— Тем не менее, вдесятером ваша команда стала играть, наверное, даже лучше, чем в полном составе. Это была ваша установка – сыграть более активно?

— Скажу, что «Судува» стала менее активной после перерыва. Кроме того, вы же понимаете, что вторым номером всегда легче играть: сзади все перекрыли и у соперника уже возникли проблемы в созидании. Создавали они со стандартов. Не хочу никого винить, все вопросы должны быть ко мне. Раз результат отрицательный, значит, что-то мы сделали не так, – сказал Кубарев.