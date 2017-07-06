«Сибирь» расторгла контракт с форвардом Алексеем Скабелкой

«Сибирь» расторгла соглашение с белорусским форвардом Алексеем Скабелкой, сообщается на официальном сайте клуба.

В прошлом сезоне КХЛ 24-летний игрок сыграл за «Сибирь» 35 матчей, в которых набрал 4 (3+1) очка при полезности «+6».

Отметим, что он является сыном бывшего главного тренера новосибирцев Андрея Скабелки, который в нынешнее межсезонье возглавил «Авангард».