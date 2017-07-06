ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Сибирь» расторгла контракт с форвардом Алексеем Скабелкой

07.07.2017 09:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

«Сибирь» расторгла соглашение с белорусским форвардом Алексеем Скабелкой, сообщается на официальном сайте клуба.

В прошлом сезоне КХЛ 24-летний игрок сыграл за «Сибирь» 35 матчей, в которых набрал 4 (3+1) очка при полезности «+6».

Отметим, что он является сыном бывшего главного тренера новосибирцев Андрея Скабелки, который в нынешнее межсезонье возглавил «Авангард».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Сибирь» расторгла соглашение с белорусским форвардом Алексеем Скабелкой, сообщается на официальном сайте клуба.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Федерация киберспорта: это как рок-н-ролл, просто примите
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика