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Виталий Жуковский: «Кредит доверия? Мы договорились на эту тему с руководством вообще не разговаривать»
07.07.2017 09:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский рассказал о кредите доверия со стороны руководства.
– Про кредит доверия со стороны руководства можно не спрашивать?
– А ты спрашиваешь? Все нормально. А чего нет? Я работаю на максимуме. Понятно, если боссы примут решение поменять тренера, приму его с уважением. Но пока ситуация складывается так, что мы договорились на эту тему вообще не разговаривать, – сказал Жуковский.
Напомним, «Ислочь» лишилась семи очков на старте этого сезона. Лишь к концу первого круга «волки» сумели ликвидировать минус. Сейчас у команды ноль очков. Такое же количество балов у «Нафтана», который начал сезон с «-5» очков.
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Виталий Жуковский: «Кредит доверия? Мы договорились на эту тему с руководством вообще не разговаривать»
Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский рассказал о кредите доверия со стороны руководства.
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