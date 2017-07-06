Виталий Жуковский: «Кредит доверия? Мы договорились на эту тему с руководством вообще не разговаривать»

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский рассказал о кредите доверия со стороны руководства.

– Про кредит доверия со стороны руководства можно не спрашивать?

– А ты спрашиваешь? Все нормально. А чего нет? Я работаю на максимуме. Понятно, если боссы примут решение поменять тренера, приму его с уважением. Но пока ситуация складывается так, что мы договорились на эту тему вообще не разговаривать, – сказал Жуковский.

Напомним, «Ислочь» лишилась семи очков на старте этого сезона. Лишь к концу первого круга «волки» сумели ликвидировать минус. Сейчас у команды ноль очков. Такое же количество балов у «Нафтана», который начал сезон с «-5» очков.