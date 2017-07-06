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Виталий Родионов: «Судя по словам Ермаковича и Капского, подкрепление в лице Драгуна – не последнее»

07.07.2017 09:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард БАТЭ Виталий Родионов в разговоре с журналистом «Прессбола» Сергеем Новиковым поделился мнением об усилении команды в преддверии еврокубков.

«Было бы здорово, сложись все удачно в еврокубках для всех наших клубов. А мы в БАТЭ уже знаем, что играем для начала с чемпионом Армении. Соперник нас ждет, уверен, непростой и интересный. Плюс в Ереване окажет влияние закавказский климат. К этим играм надо подойти во всеоружии, с наименьшим количеством хворающих.

Вовремя подоспело и подкрепление в лице Стаса Драгуна. Судя по словам главного тренера и руководителя клуба, оно не последнее. Хотя и наши конкуренты в национальном чемпионате усиливаются основательно. И это лишь подтверждает серьезность их намерений», – сказал Родионов.

«Не верю красивым жестам, когда футболисты целуют эмблему клуба». Капский – о переходе Драгуна

 
 
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Форвард БАТЭ Виталий Родионов в разговоре с журналистом «Прессбола» Сергеем Новиковым поделился мнением об усилении команды в преддверии еврокубков.

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