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Виталий Родионов: «Судя по словам Ермаковича и Капского, подкрепление в лице Драгуна – не последнее»
07.07.2017 09:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард БАТЭ Виталий Родионов в разговоре с журналистом «Прессбола» Сергеем Новиковым поделился мнением об усилении команды в преддверии еврокубков.
«Было бы здорово, сложись все удачно в еврокубках для всех наших клубов. А мы в БАТЭ уже знаем, что играем для начала с чемпионом Армении. Соперник нас ждет, уверен, непростой и интересный. Плюс в Ереване окажет влияние закавказский климат. К этим играм надо подойти во всеоружии, с наименьшим количеством хворающих.
Вовремя подоспело и подкрепление в лице Стаса Драгуна. Судя по словам главного тренера и руководителя клуба, оно не последнее. Хотя и наши конкуренты в национальном чемпионате усиливаются основательно. И это лишь подтверждает серьезность их намерений», – сказал Родионов.
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Виталий Родионов: «Судя по словам Ермаковича и Капского, подкрепление в лице Драгуна – не последнее»
Форвард БАТЭ Виталий Родионов в разговоре с журналистом «Прессбола» Сергеем Новиковым поделился мнением об усилении команды в преддверии еврокубков.
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