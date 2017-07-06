Сергей Пушков: «Путин заставил весь мир уважать Россию»

Российский специалист, главный тренер «Немана» Сергей Пушков поделился мнением о политике президента России Владимира Путина.

«В Ленинграде ведь родился и нынешний президент. У меня к нему положительное отношение – даже при всей той критике, которая доносится с разных сторон. Считаю, Путин заставил весь мир уважать Россию. Не бояться, а именно уважать. Не хочется углубляться в политические вопросы, но страна вернулась на свое одно из лидирующих мест. А внутренние проблемы есть везде – без них никуда.

70 лет мы двигались в одном направлении, потом еще 10 – в другом, затем еще 15 – переходный период… Понятно, при таком развитии трудностей не избежать. Это ведь не маленькая Норвегия, а огромное государство, где не так легко все наладить», – сказал Пушков.