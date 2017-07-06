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Александр Гавриленок: «Нужно, чтобы у минского «Динамо» нашлись деньги на Денисова»
07.07.2017 09:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-голкипер сборной Беларуси Александр Гавриленок надеется, что защитник национальной команды Владимир Денисов, который на днях расстался с «Трактором», станет игроком минского «Динамо».
«Если вы про возможные финансовые условия, то не думаю, что они должны стать камнем преткновения. Почему так происходит, что на иностранцев всегда деньги, и немалые, находились? Нужно, чтобы и на авторитетного белорусского хоккеиста нашлись», – цитирует тренера
Напомним, ранее «Трактор» расторг контракт с хоккеистом.
По словам менеджера клуба, Денисову было предложено сменить гражданство. Но хоккеист отказался.
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Экс-голкипер сборной Беларуси Александр Гавриленок надеется, что защитник национальной команды Владимир Денисов, который на днях расстался с «Трактором», станет...
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