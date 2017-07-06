Александр Гавриленок: «Нужно, чтобы у минского «Динамо» нашлись деньги на Денисова»

Экс-голкипер сборной Беларуси Александр Гавриленок надеется, что защитник национальной команды Владимир Денисов, который на днях расстался с «Трактором», станет игроком минского «Динамо».

«Если вы про возможные финансовые условия, то не думаю, что они должны стать камнем преткновения. Почему так происходит, что на иностранцев всегда деньги, и немалые, находились? Нужно, чтобы и на авторитетного белорусского хоккеиста нашлись», – цитирует тренера «Спортивная панорама» .

Напомним, ранее «Трактор» расторг контракт с хоккеистом.

По словам менеджера клуба, Денисову было предложено сменить гражданство. Но хоккеист отказался.

Генменеджер «Трактора»: «Уход Денисова? Мы предлагали ему поменять гражданство, но он отказался»