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Александр Гавриленок: «Нужно, чтобы у минского «Динамо» нашлись деньги на Денисова»

07.07.2017 09:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-голкипер сборной Беларуси Александр Гавриленок надеется, что защитник национальной команды Владимир Денисов, который на днях расстался с «Трактором», станет игроком минского «Динамо».

«Если вы про возможные финансовые условия, то не думаю, что они должны стать камнем преткновения. Почему так происходит, что на иностранцев всегда деньги, и немалые, находились? Нужно, чтобы и на авторитетного белорусского хоккеиста нашлись», – цитирует тренера «Спортивная панорама».

Напомним, ранее «Трактор» расторг контракт с хоккеистом. 

По словам менеджера клуба, Денисову было предложено сменить гражданство. Но хоккеист отказался.

Генменеджер «Трактора»: «Уход Денисова? Мы предлагали ему поменять гражданство, но он отказался»

 
 
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Экс-голкипер сборной Беларуси Александр Гавриленок надеется, что защитник национальной команды Владимир Денисов, который на днях расстался с «Трактором», станет...

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