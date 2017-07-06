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«МЮ» заплатит 90 млн фунтов за Лукаку и отпустит Руни в «Эвертон»

07.07.2017 10:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

Сумма трансфера может составить около 90 миллионов фунтов. 75 миллионов будет выплачено сразу, еще 15 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

Также «МЮ» расстанется с нападающим Уэйном Руни, который уже выступал за «Эвертон» с 1995 до 2004 года.

Лукаку сейчас находится в Лос-Анджелесе, где может пройти медобследование перед переходом в «МЮ».

 
 
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Форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

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