«МЮ» заплатит 90 млн фунтов за Лукаку и отпустит Руни в «Эвертон»

Форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

Сумма трансфера может составить около 90 миллионов фунтов. 75 миллионов будет выплачено сразу, еще 15 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

Также «МЮ» расстанется с нападающим Уэйном Руни, который уже выступал за «Эвертон» с 1995 до 2004 года.

Лукаку сейчас находится в Лос-Анджелесе, где может пройти медобследование перед переходом в «МЮ».