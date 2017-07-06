Сергей Новиков: «Карьерный шаг Драгуна мне исключительно по душе»

Журналист газеты «Прессбол» Сергей Новиков поделился мнением о переходе полузащитника Станислава Драгуна в БАТЭ.

«Кстати, контракт Драгуна оказался историей, которая играет сейчас на повышение интереса к чемпионату гораздо сильнее любой турнирной таблицы. Скажу сразу, что мне этот карьерный шаг Стаса исключительно по душе. Симпатизирую парню и слежу за его биографией еще со времен обучения в минском «Локомотиве» у Анатолия Ивановича Юревича. Честно говоря, сильно расстроился, когда в свое время Драгун после выступлений за «Гомель» оказался игроком «Динамо», а не БАТЭ. Считаю, тогда в Борисове было куда больше предпосылок для его развития в незаурядного мастера, нежели в любом другом из белорусских клубов. Ясно, это мое предположение не проверишь. Оно так и завязло в сослагательном наклонении 2008 года – того самого, когда БАТЭ под началом Виктора Михайловича Гончаренко дебютировал в лигочемпионском групповом раунде...

Человек – хозяин своей судьбы. Наверное, только Стас Драгун вправе решить, что в его жизни было достижениями, которыми надо гордиться, а что – зигзагами, которые не поздно спрямить. Не мне судить, что нашел и с чем разминулся он, играя за невнятное «Динамо» имени Чижа, перескакивая затем в России с одного падавшего лифта на другой. Просто скажу, что сейчас у него появился верный шанс взбодриться, перезагрузить мотивацию.

А тот шум-гам, который поднят вокруг его перехода поклонниками столичного «Динамо» и журналистами, пусть станет для парня дополнительным подспорьем в настрое на большие дела?» – сказал Новиков.

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