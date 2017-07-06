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Сайт Transfermarkt впервые поднял стоимость Савицкого до 1 млн евро
07.07.2017 11:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Известный Transfermarkt.de по состоянию на 5 июля 2017 скорректировал трансферную стоимость полузащитника «Немана» Павла Савицкого.
Стоимость хавбека впервые поднялась до отметки в 1 миллион евро.
Согласно
Напомним, в нынешнем сезоне Савицкий, забив 7 голов, является лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси. Такое же количество мячей у форварда БАТЭ Михаила Гордейчука.
Напомним, ранее сообщалось о том, что БАТЭ
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Известный Transfermarkt.de по состоянию на 5 июля 2017 скорректировал трансферную стоимость полузащитника «Немана» Павла Савицкого.
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