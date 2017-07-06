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Сайт Transfermarkt впервые поднял стоимость Савицкого до 1 млн евро

07.07.2017 11:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Известный Transfermarkt.de по состоянию на 5 июля 2017 скорректировал трансферную стоимость полузащитника «Немана» Павла Савицкого.

Стоимость хавбека впервые поднялась до отметки в 1 миллион евро.

Согласно графику портала, дороже всего хавбек стоил в 2014-м году – 900 тысяч евро. После перехода в «Ягеллонию» цена на Савицкого упала до отметки 700 тысяч.

Напомним, в нынешнем сезоне Савицкий, забив 7 голов, является лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси. Такое же количество мячей у форварда БАТЭ Михаила Гордейчука.

Напомним, ранее сообщалось о том, что БАТЭ сделал официальный запрос «Неману» по переходу Савицкого. Однако, по словам председателя правления борисовчан Анатолия Капского, трансфер не состоялся.

Анатолий Капский: «Неман» назвал совершенно неадекватную сумму за Савицкого»

Сайт Transfermarkt впервые поднял стоимость Савицкого до 1 млн евро

 
 
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Известный Transfermarkt.de по состоянию на 5 июля 2017 скорректировал трансферную стоимость полузащитника «Немана» Павла Савицкого.

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