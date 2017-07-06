Горди Дуайер: «В минское «Динамо» хотели бы попасть многие игроки и тренеры КХЛ. Не стоит удивляться тому, что я здесь»

Новый главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер рассказал о своей новой работе, а также поведал о том, как возник вариант приехать тренировать команду из Минска.

– В этот клуб хотели бы попасть многие игроки и тренеры КХЛ. Минск известен как прекрасный город, а в «Динамо» отличные условия для работы и мощная поддержка болельщиков. Так что не стоит удивляться тому, что я здесь.

Если ты хочешь работать тренером, то важно найти не просто очередной следующий клуб, а именно правильный клуб. Я обсудил минское предложение с семьей, друзьями, знакомыми хоккеистами и некоторыми тренерами и пришел к выводу, что сейчас для меня возможность возглавить «Динамо» – это самый оптимальный вариант.

– Вы не раз пересекались с «зубрами», возглавляя «Медвешчак». Чем запомнились матчи на «Минск-Арене» и против минчан в целом?

– Прежде всего, мне запомнились отличная арена, настоящая хоккейная атмосфера и крутые болельщики.

– Работа Крэйга Вудкрофта в «Динамо» оставила у болельщиков в целом позитивные впечатления. Знакомы ли вы с этим своим соотечественником? Можете ли сказать, в чем ваши подходы схожи, а в чем отличаются от подходов Крэйга?

– Лично я Вудкрофта не знаю, но уважаю его как специалиста. Любой тренер, применяя все навыки и способности, которыми обладает, старается создать конкурентоспособный коллектив, наладить командное взаимодействие и воспитать победный дух – все это является ключом к успеху. Уверен, что у Крэйга есть свои секреты достижения побед, но и у меня есть свои.

– В прошлом сезоне вам пришлось нелегко, ведь «Медвешчак» нес серьезные кадровые потери прямо по ходу чемпионата. Тяжело ли было работать в таких условиях?

– Оба сезона в хорватском клубе стали очень важными для меня в плане приобретения ценного опыта, многому меня научили как тренера. То, что мы постоянно теряли ключевых игроков, испытывало нас на прочность, мы вынуждены были становиться сильнее как команда. Ситуация требовала от нас улучшать коллективные действия, чтобы по-прежнему добиваться нужных результатов.

– Каковы ваши первоначальные планы по прибытии в Минск?

– Для начала я встречусь с руководством клуба, тренерами и игроками. С нетерпением жду возможность включиться в работу.

– Что вы знаете об игроках, которые уже подписали контракты с нашим клубом?

– Я владею хорошей информацией по всем игрокам, которые уже выступали в «Динамо» на протяжении нескольких последних лет. Не забывайте, что я на протяжении двух сезонов регулярно встречался с минской командой в КХЛ, кроме того, много узнал о «Динамо» благодаря двум матчам Кубка Шпенглера.

– Пока в «Динамо» не закрыты четыре легионерские позиции из пяти. Какая ведется работа в этом направлении?

– Мы вели очень активные переговоры на этой неделе. Минск имеет великолепную репутацию среди игроков, так что мы планируем привлечь хороших легионеров.

– Сформирован ли уже тренерский штаб, который будет помогать вам в работе?

– Как только приеду в Минск, мы завершим его формирование, – сказал Дуайер.

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