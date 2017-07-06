Сергей Новиков: «При 12-командном чемпионате БАТЭ, «Шахтер» и «Динамо» уже передрались бы по два раза, а впереди были бы еще по два»

Журналист Сергей Новиков поделился мнением о том, является ли нынешний сезон чемпионата Беларуси одним из самых интригующих.

«Радует ли такое количество кусачих команд в чемпионате? Разумеется, чем больше укусов, тем больше крови. Это именно то, что нужно и для нашего тонуса, и для разогрева публики. Однако ощущения некой исключительности этого сезона у меня пока нет. Что-то не припомню, чтобы в годы даже наиболее отчетливого доминирования БАТЭ в наших чемпионатах разрядка турнирного напряжения в его пользу наступала уже в июле. А гонки с «Шахтером» и минским «Динамо» под стать нынешней порой затягивались и до осенних холодов.

Кстати, не удержусь от ремарки не трогать тему формата лиги. При недавнем 12-командном чемпионате эта троица фаворитов уже наверняка передралась бы по два раза, а впереди были бы еще по два. А те, кто в таблице чуть ниже, отчаянно рубились бы у водораздела шестерок. Мне это было бы точно куда интереснее нынешнего монотонного течения событий. Но в принципе согласен: путь БАТЭ к тринадцатому титулу складывается пока труднее, нежели к паре предыдущих. И это усложнение сюжета во всех смыслах хорошо», – сказал Новиков.