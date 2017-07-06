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Уимблдон. Третий круг. Азаренко сыграет с Уотсон

07.07.2017 12:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В третьем круге «Уимблдона» Виктория Азаренко сыграет с Хизер Уотсон.

Уимблдон

Лондон, Великобритания

3 – 16 июля 2017

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Третий круг

Виктория Азаренко (Беларусь)  Хизер Уотсон (Великобритания)
Дата проведения
7 июля, 13.00
Онлайн матча

 

Шуай Пэн (Китай)  Симона Халеп (Румыния)
Дата проведения
7 июля, 13.30
Онлайн матча

 

 

Каролин Гарсия (Франция)  Мэдисон Бренгл (США)
Дата проведения
7 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Йоханна Конта (Великобритания)  Мария Саккари (Греция)
Дата проведения
7 июля, 15.00
Онлайн матча

 

Карина Виттхефт (Германия)  Элина Свитолина (Украина)
Дата проведения
7 июля, 13.30
Онлайн матча

 

Елена Остапенко (Латвия)  Камила Джорджи (Италия)
Дата проведения
7 июля, 15.00
Онлайн матча

 

Наоми Осака (Япония)  Винус Уильямс (США)
Дата проведения
7 июля, 16.30
Онлайн матча

 

Доминика Цибулкова (Словакия)  Ана Конюх (Хорватия)
Дата проведения
7 июля, 13.00
Онлайн матча

 

Анетт Контавейт (Эстония)  Каролин Возняцки (Дания)
Дата проведения
8 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Элисон Риск (США)  Коко Вандевей (США)
Дата проведения
8 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Петра Мартич (Хорватия)  Зарина Дияс (Казахстан)
Дата проведения
8 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Магдалена Рыбарикова (Словакия)  Леся Цуренко (Украина)
Дата проведения
8 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Полона Герцог (Словения)  Светлана Кузнецова (Россия)
Дата проведения
8 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Агнешка Радванска (Польша)  Тимеа Бачински (Швейцария)
Дата проведения
8 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Сорана Кырстя (Румыния)  Гарбинье Мугуруса (Испания)
Дата проведения
8 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Анжелик Кербер (Германия)  Шелби Роджерс (США)
Дата проведения
8 июля, 11.30
Онлайн матча

 

 
 
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В третьем круге «Уимблдона» Виктория Азаренко сыграет с Хизер Уотсон.

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