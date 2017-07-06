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Уимблдон. Третий круг. Азаренко сыграет с Уотсон
07.07.2017 12:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
В третьем круге «Уимблдона» Виктория Азаренко сыграет с Хизер Уотсон.
Уимблдон
Лондон, Великобритания
3 – 16 июля 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Третий круг
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В третьем круге «Уимблдона» Виктория Азаренко сыграет с Хизер Уотсон.
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