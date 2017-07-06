Беларусь в таблице коэффициентов УЕФА занимает 35-е место

После 1-го квалификационного раунда розыгрыша еврокубков Беларусь занимает 35-е в таблице коэффициентов УЕФА . Сейчас показатель составляет 0,625.

Напомни, БАТЭ вскоре предстоит стартовать в Лиге чемпионоа, а брестскому «Динамо» – в Лиге Европы.

На данный момент больше очков в копилку внесло минское «Динамо», обыгравшее в двух матчах «Рунавик».

Пока в таблице коэффициентов УЕФА Беларусь располагается ниже таких стран, как Литва, Македония, Азербайджан, Казахстан, Мальта и Лихтенштейн. В рейтинге за пять лет наша страна опустилась на 22-е место .