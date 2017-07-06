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Беларусь в таблице коэффициентов УЕФА занимает 35-е место

07.07.2017 07:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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После 1-го квалификационного раунда розыгрыша еврокубков Беларусь занимает 35-е в таблице коэффициентов УЕФА. Сейчас показатель составляет 0,625.

Напомни, БАТЭ вскоре предстоит стартовать в Лиге чемпионоа, а брестскому «Динамо» – в Лиге Европы.

На данный момент больше очков в копилку внесло минское «Динамо», обыгравшее в двух матчах  «Рунавик». 

Пока в таблице коэффициентов УЕФА Беларусь располагается ниже таких стран, как Литва, Македония, Азербайджан, Казахстан, Мальта и Лихтенштейн. В рейтинге за пять лет наша страна опустилась на 22-е место.

 
 
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После 1-го квалификационного раунда розыгрыша еврокубков Беларусь занимает 35-е в таблице коэффициентов УЕФА.

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