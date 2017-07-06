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Беларусь в таблице коэффициентов УЕФА занимает 35-е место
07.07.2017 07:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
После 1-го квалификационного раунда розыгрыша еврокубков Беларусь
Напомни, БАТЭ вскоре предстоит стартовать в Лиге чемпионоа, а брестскому «Динамо» – в Лиге Европы.
На данный момент больше очков в копилку внесло минское «Динамо», обыгравшее в двух матчах «Рунавик».
Пока в таблице коэффициентов УЕФА Беларусь располагается ниже таких стран, как Литва, Македония, Азербайджан, Казахстан, Мальта и Лихтенштейн. В рейтинге за пять лет наша страна опустилась
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После 1-го квалификационного раунда розыгрыша еврокубков Беларусь занимает 35-е в таблице коэффициентов УЕФА.
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