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Лига Европы: "Шахтер" вылетел, "Динамо" прошло дальше

07.07.2017 13:26 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 июл — Sputnik. Футбольный клуб "Динамо-Минск" вышел во второй квалификационный раунд Лиги Европы, одолев фарерский "Рунавик", сообщает Sputnik.

Лига Европы: "Шахтер" вылетел, "Динамо" прошло дальше
© Фото: ВКонтакте / Футбольный клуб "Динамо-Минск"
Минское "Динамо" в меньшинстве победило фарерский "Рунавик"

Накануне на стадионе "Свангаскард" в городе Тофтир (Фарерские острова) состоялся ответный поединок первого отборочного раунда Лиги Европы между местным "Рунавиком" и минским "Динамо". Игра завершилась победой гостей — 0:2. По сумме двух встреч во второй раунд квалификации выходят "динамовцы". Напомним, первый матч, прошедший в столице Беларуси, завершился со счетом 2:1 в пользу подопечных Сергея Гуренко. К слову, почти весь матч минчане провели вдесятером после удаления Артема Быкова.

"Я доволен. Поставленную цель выполнили — прошли дальше. Конечно, победа далась непросто, но, может, это даже лучше. Ребята почувствовали, что такое Лига Европы, что здесь нет мелочей, что все возможно. Рад, что мы идем дальше", — рассказал после матча Гуренко. Слова специалиста приводит пресс-служба минского "Динамо".

В следующем раунде "бело-синие" встретятся с македонским клубом "Работнички". По словам наставника минской команды, тренерский штаб будет готовится ко встрече с македонцами — просматривать последние две их встречи. "Надо готовиться, проходить их и ждать следующей жеребьевки", — сказал Гуренко.

Вылет "Шахтера"

Несколькими часами ранее в Мариямполе (Литва) солигорский "Шахтер" уступил "Судуве" и выбыл из борьбы за право выступить в финальной стадии ЛЕ. Встреча на "АРВИ Футбол Арене" завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев (первый матч в Солигорске — 0:0). Дальше прошла литовская команда. Солигорчане весь второй тайм играли в меньшинстве после удаления защитника Сергея Матвейчика. 

Лига Европы: "Шахтер" вылетел, "Динамо" прошло дальше
© Фото: "ВКонтакте" / ФК «Шахтёр» Солигорск
Солигорский "Шахтер" вылетел из Лиги Европы

"Очень жаль, что не смогли пройи дальше. Команда соперников нас дожала, используя свои самы сильные стороны — стандартные положения", — цитирует пресс-служба "Шахтера" главного тренера команды Олега Кубарева.

По мнению специалиста, в первом тайме хозяева играли неплохо, во втором — слабее. Он отметил, что после перерыва "Судува" стала менее активна, однако "горняки" не смогли воспользоваться своими моментами. "Не хочу никого винить, все вопросы должны быть ко мне. Раз результат отрицательный, значит, что-то мы сделали не так", — заключил Кубарев.

К слову, в Лиге Европы выступает также брестское "Динамо". Во втором раунде квалификации брестчане встретятся с австрийским "Рейндорфом". Игры состоятся 13 и 20 июля.

 
Теги: Минск
 
 
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В следующем раунде квалификации ЛЕ "бело-синие" встретятся с македонской командой "Работнички".

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