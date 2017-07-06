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Стась получил российское гражданство и в «Авангарде» не будет считаться легионером
07.07.2017 13:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Соглашение рассчитано на три года. Предыдущим клубом нападающего было минское
«Стась не является для «Авангарда» шестым легионером. Мы получили подтверждение из
Теперь в линии атаки нашей команды серьезнейшая конкуренция, а это всегда идет только на пользу качеству работы. Андрей – опытный мастер, его игровые качества и характер обязательно помогут «Авангарду». Он уже приступил к тренировкам, а в начале следующей недели выйдет на лед вместе с командой», – сказал генеральный менеджер омского клуба Виктор Шалаев.
За «Авангард» Стась будет выступать под номером 23.
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«Авангард» заключил контракт с белорусским форвардом Андреем Стасем.
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