Стась получил российское гражданство и в «Авангарде» не будет считаться легионером

заключил контракт с белорусским форвардом Андреем Стасем.

Соглашение рассчитано на три года. Предыдущим клубом нападающего было минское .

«Стась не является для «Авангарда» шестым легионером. Мы получили подтверждение из : Стась официально получил российское гражданство, в том числе и спортивное.

Теперь в линии атаки нашей команды серьезнейшая конкуренция, а это всегда идет только на пользу качеству работы. Андрей – опытный мастер, его игровые качества и характер обязательно помогут «Авангарду». Он уже приступил к тренировкам, а в начале следующей недели выйдет на лед вместе с командой», – сказал генеральный менеджер омского клуба Виктор Шалаев.

За «Авангард» Стась будет выступать под номером 23.