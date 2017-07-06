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Стась получил российское гражданство и в «Авангарде» не будет считаться легионером

07.07.2017 13:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Авангард» заключил контракт с белорусским форвардом Андреем Стасем.

Соглашение рассчитано на три года. Предыдущим клубом нападающего было минское «Динамо».

«Стась не является для «Авангарда» шестым легионером. Мы получили подтверждение из ФХР: Стась официально получил российское гражданство, в том числе и спортивное.

Теперь в линии атаки нашей команды серьезнейшая конкуренция, а это всегда идет только на пользу качеству работы. Андрей – опытный мастер, его игровые качества и характер обязательно помогут «Авангарду». Он уже приступил к тренировкам, а в начале следующей недели выйдет на лед вместе с командой», – сказал генеральный менеджер омского клуба Виктор Шалаев.

За «Авангард» Стась будет выступать под номером 23.

 
 
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«Авангард» заключил контракт с белорусским форвардом Андреем Стасем.

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