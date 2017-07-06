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Андрей Стась получил гражданство РФ и перешел в "Авангард"
07.07.2017 13:59 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 июл — Sputnik. Нападающий Андрей Стась получил российское гражданство и заключил контракт с омским хоккейным клубом "Авангард", сообщается на сайте "ястребов".
В июне СМИ сообщили, что
"Хоккейный клуб "Авангард" подписал соглашение сроком на три года с нападающим
По словам генерального менеджера команды Виктора Шалаева, Стась не будет шестым легионером. "У нас есть подтверждение из Федерации хоккея России: Стась официально получил российское гражданство, в том числе и спортивное", — пояснил он.
Шалаев также добавил, что в линии атаки "Авангарда" с приходом Стася будет серьезная конкуренция, что пойдет на пользу команде. "Андрей опытный мастер, его игровые качества и характер обязательно помогут "Авангарду". Он уже приступил к тренировкам, а в начале следующей недели выйдет на лед вместе с командой", — отметил Шалаев.
В "Авангарде" Стась будет играть под 23-м номером.
В минувшем сезоне форвард выступал за "Нефтехимик" и минское "Динамо". За оба клуба в общей сложности он провел 52 матча, в которых набрал 15 (7+8) очков. Кроме того, он был капитаном сборной Беларуси на минувшем Чемпионате мира в Париже и Кельне.
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На Чемпионате мира в Париже и Кельне Стась был капитаном сборной Беларуси.
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