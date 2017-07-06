МИНСК, 7 июл — Sputnik. Нападающий Андрей Стась получил российское гражданство и заключил контракт с омским хоккейным клубом "Авангард", сообщается на сайте "ястребов".

В июне СМИ сообщили, что 28-летний форвард продолжит карьеру в омском клубе . Сообщалось, что контракт с белорусом будет подписан в ближайшее время.

"Хоккейный клуб "Авангард" подписал соглашение сроком на три года с нападающим Андреем Стасем ", — говорится в сообщении на сайте "ястребов" .

По словам генерального менеджера команды Виктора Шалаева, Стась не будет шестым легионером. "У нас есть подтверждение из Федерации хоккея России: Стась официально получил российское гражданство, в том числе и спортивное", — пояснил он.

Шалаев также добавил, что в линии атаки "Авангарда" с приходом Стася будет серьезная конкуренция, что пойдет на пользу команде. "Андрей опытный мастер, его игровые качества и характер обязательно помогут "Авангарду". Он уже приступил к тренировкам, а в начале следующей недели выйдет на лед вместе с командой", — отметил Шалаев.

В "Авангарде" Стась будет играть под 23-м номером.

В минувшем сезоне форвард выступал за "Нефтехимик" и минское "Динамо". За оба клуба в общей сложности он провел 52 матча, в которых набрал 15 (7+8) очков. Кроме того, он был капитаном сборной Беларуси на минувшем Чемпионате мира в Париже и Кельне.