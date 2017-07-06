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Комаровский стал игроком «Ислочи»

07.07.2017 14:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард Дмитрий Комаровский подписал контракт с «Ислочью», сообщает официальный сайт «волков».

Ранее нападающий выступал за «Нефтчи».

За клуб из Ферганы Комаровский провел 12 матчей и забил два гола. До этого, в минувшем году, Дмитрий уже был игроком «Ислочи»: в сезоне-2016 сыграл в 11 матчах чемпионата и трижды отметился взятием ворот соперника.

 
 
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Форвард Дмитрий Комаровский подписал контракт с «Ислочью», сообщает официальный сайт «волков».

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