Комаровский стал игроком «Ислочи»

Форвард Дмитрий Комаровский подписал контракт с «Ислочью», сообщает официальный сайт «волков».

Ранее нападающий выступал за «Нефтчи».

За клуб из Ферганы Комаровский провел 12 матчей и забил два гола. До этого, в минувшем году, Дмитрий уже был игроком «Ислочи»: в сезоне-2016 сыграл в 11 матчах чемпионата и трижды отметился взятием ворот соперника.