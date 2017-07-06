Сергей Стась о смене гражданства Андреем: «Никаких комментариев не могу дать, потому что сам на 100 процентов не знаю»

Брат белорусского форварда Андрея Стася Сергей не стал комментировать информацию о том, что хоккеист сменил спортивное гражданство на российское.

«Никаких комментариев не могу дать, потому что сам на 100 процентов не знаю», – сказал Стась-старший журналисту Tribuna.com.

Напомним, сегодня капитан сборной Беларуси Андрей Стась подписал трехлетний контракт с омским «Авангардом».

Генменеджер клуба Виктор Шалаев заявил, что новичок имеет российское гражданство и не будет считаться в команде легионером.