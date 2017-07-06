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Сергей Стась о смене гражданства Андреем: «Никаких комментариев не могу дать, потому что сам на 100 процентов не знаю»
07.07.2017 15:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Брат белорусского форварда Андрея Стася Сергей не стал комментировать информацию о том, что хоккеист сменил спортивное гражданство на российское.
«Никаких комментариев не могу дать, потому что сам на 100 процентов не знаю», – сказал Стась-старший журналисту Tribuna.com.
Напомним, сегодня капитан сборной Беларуси Андрей Стась подписал трехлетний контракт с омским «Авангардом».
Генменеджер клуба Виктор Шалаев заявил, что новичок имеет российское гражданство и не будет считаться в команде легионером.
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Сергей Стась о смене гражданства Андреем: «Никаких комментариев не могу дать, потому что сам на 100 процентов не знаю»
Брат белорусского форварда Андрея Стася Сергей не стал комментировать информацию о том, что хоккеист сменил спортивное гражданство на российское.
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