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ФХБ отказалась комментировать новость о смене гражданства Андреем Стасем

07.07.2017 15:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Генеральный секретарь Федерации хоккея Беларуси Ярослав Завгородний отказался комментировать новость о том, что Андрей Стась принял спортивное российское гражданство.

Генсек сослался на то, что новость на официальном сайте «Авангарда» не носит официальный характер, и пообещал прокомментировать ситуацию позже.

Напомним, сегодня капитан сборной Беларуси Андрей Стась подписал трехлетний контракт с омским «Авангардом».

Генменеджер клуба Виктор Шалаев заявил, что новичок имеет российское гражданство и не будет считаться в команде легионером.

 
Теги: Новости
 
 
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Генеральный секретарь Федерации хоккея Беларуси Ярослав Завгородний отказался комментировать новость о том, что Андрей Стась принял спортивное российское...

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