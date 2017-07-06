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ФХБ отказалась комментировать новость о смене гражданства Андреем Стасем
07.07.2017 15:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Генеральный секретарь Федерации хоккея Беларуси Ярослав Завгородний отказался комментировать новость о том, что Андрей Стась
Генсек сослался на то, что новость на официальном сайте «Авангарда» не носит официальный характер, и пообещал прокомментировать ситуацию позже.
Напомним, сегодня капитан сборной Беларуси Андрей Стась подписал трехлетний контракт с омским «Авангардом».
Генменеджер клуба Виктор Шалаев заявил, что новичок имеет российское гражданство и не будет считаться в команде легионером.
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Генеральный секретарь Федерации хоккея Беларуси Ярослав Завгородний отказался комментировать новость о том, что Андрей Стась принял спортивное российское...
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