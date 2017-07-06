ФХБ отказалась комментировать новость о смене гражданства Андреем Стасем

Генеральный секретарь Федерации хоккея Беларуси Ярослав Завгородний отказался комментировать новость о том, что Андрей Стась принял спортивное российское гражданство .

Генсек сослался на то, что новость на официальном сайте «Авангарда» не носит официальный характер, и пообещал прокомментировать ситуацию позже.

Напомним, сегодня капитан сборной Беларуси Андрей Стась подписал трехлетний контракт с омским «Авангардом».

Генменеджер клуба Виктор Шалаев заявил, что новичок имеет российское гражданство и не будет считаться в команде легионером.