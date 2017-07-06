|
Уимблдон. Третий круг. Нисикори играет с Баутиста-Агутом, Хачанов встретится с Надалем, Маррей – с Фоньини
07.07.2017 14:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
В третьем круге «Уимблдона» россиянин Карен Хачанов встретится с Рафаэлем Надалем.
Уимблдон
Лондон, Великобритания
3 – 16 июля 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Третий круг
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уимблдон. Третий круг. Нисикори играет с Баутиста-Агутом, Хачанов встретится с Надалем, Маррей – с Фоньини
В третьем круге «Уимблдона» россиянин Карен Хачанов встретится с Рафаэлем Надалем.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии