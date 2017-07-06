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Уимблдон. Третий круг. Нисикори играет с Баутиста-Агутом, Хачанов встретится с Надалем, Маррей – с Фоньини

07.07.2017 14:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В третьем круге «Уимблдона» россиянин Карен Хачанов встретится с Рафаэлем Надалем.

Уимблдон

Лондон, Великобритания

3 – 16 июля 2017

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Третий круг

Энди Маррей (Великобритания)  Фабио Фоньини (Италия)
Дата проведения
7 июля, 16.30
Онлайн матча

 

Бенуа Пэр (Франция)  Ежи Янович (Польша)
Дата проведения
7 июля, 14.45
Онлайн матча

 

Жо-Вильфред Тсонга (Франция)  Сэм Куэрри (США)
Дата проведения
7 июля, 16.30
Онлайн матча

 

Кевин Андерсон (ЮАР)  Рубен Бемельманс (Бельгия)
Дата проведения
7 июля, 16.00
Онлайн матча

 

Рафаэль Надаль (Испания)  Карен Хачанов (Россия)
Дата проведения
7 июля, 14.30
Онлайн матча

 

Жиль Мюллер (Люксембург)  Аляж Бедене (Великобритания)
7:65:5
Дата проведения
7 июля, 11.54
Онлайн матча

 

Роберто Баутиста-Агут (Испания)  Кеи Нисикори (Япония)
6:47:60:0
Дата проведения
7 июля, 11.45
Онлайн матча

 

Стив Джонсон (США)  Марин Чилич (Хорватия)
3:3
Дата проведения
7 июля, 13.13
Онлайн матча

 

Милош Раонич (Канада)  Альберт Рамос-Винолас (Испания)
Дата проведения
8 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Себастьян Офнер (Австрия)  Александр Зверев (Германия)
Дата проведения
8 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Григор Димитров (Болгария)  Дуди Села (Израиль)
Дата проведения
8 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Миша Зверев (Германия)  Роджер Федерер (Швейцария)
Дата проведения
8 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Доминик Тим (Австрия)  Джаред Дональдсон (США)
Дата проведения
8 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Давид Феррер (Испания)  Томаш Бердых (Чехия)
Дата проведения
8 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Гаэль Монфис (Франция)  Адриан Маннарино (Франция)
Дата проведения
8 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Эрнест Гулбис (Латвия)  Новак Джокович (Сербия)
Дата проведения
8 июля, 11.30
Онлайн матча

 

 
 
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В третьем круге «Уимблдона» россиянин Карен Хачанов встретится с Рафаэлем Надалем.

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