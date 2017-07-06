Агент Милевского: «Динамо» Брест будет на слуху, там очень большие амбиции и цели»

Агент нападающего брестского «Динамо» Артема Милевского Александр Панков рассказал о переходе игрока в белорусский клуб.

«Для меня контакты с брестским «Динамо» с учетом амбиций этой команды не были очень большой неожиданностью. Нами заинтересовались где-то недели полторы-две назад. Мы быстро провели переговоры, встретились с руководством и услышали позицию клуба.

Не забывайте, что брестское «Динамо» – очень амбициозный проект, сюда пришло амбициозное руководство, ставятся максимальные задачи. Немаловажный для нас с Артемом факт был и в том, что команда в этом сезоне выиграла Кубок Беларуси и сыграет во втором раунде квалификации Лиги Европы.

Должны успеть заявить Артема, до 13 июля, когда состоится матч с австрийским «Альтахом», ведь из «Тосно» документы все уже пришли. Сейчас максимум усилий направляем именно на этот вопрос.

Повторюсь для всех хейтеров Милевского – Артема никто не выгонял из «Тосно». У него был контракт до лета 2018 года. Он очень здорово выглядел на сборах в Словении, в игре против «Вардара» вышел и сделал голевую передачу, и «Тосно» выиграл 1:0.

Инициатором перехода были мы — Артему важно играть и иметь постоянную практику. После предложения и встречи с «Динамо» мы попросили руководство «Тосно» и главного тренера Дмитрия Парфенова отпустить его. В итоге тут был найден компромисс.

Были и другие предложения: из российской премьер-лиги, по два предложения из Греции и Кипра. Я считаю, что мы сделали правильный выбор.

Артем давно хотел вернуться в Беларусь. У него отец из Брестской области, живет рядом и точно побывает на матчах сына. Мы взяли в «Динамо» 32-й номер — он в 32 года вернулся домой. Поверьте, Брест будет на слуху, там очень большие амбиции и цели.

В клубе много креативных идей, они постараются удивить футбольный мир. Мне, во всяком случае, так показалось», – сказал Панков.

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