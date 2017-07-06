ФХРБ: документов об отказе Стася выступать за сборную у нас нет

МИНСК, 7 июл — Sputnik. Федерация хоккея Республики Беларусь (ФХРБ) не располагает документами, свидетельствующими об отказе форварда Андрея Стася выступать за национальную сборную, сообщили Sputnik в пресс-службе ФХРБ.



© Sputnik / Виктор Толочко Андрей Стась получил гражданство РФ и перешел в "Авангард"

В пятницу Стась заключил трехлетнее соглашение с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангардом" (Омск). Генеральный менеджер команды Виктор Шалаев заявил, что 28-летний нападающий не будет считаться легионером, так как он принял российское гражданство.

"Федерация хоккея Беларуси сообщает, что Андрей Стась действительно оформил контракт с ХК "Авангард" с использованием российского паспорта", — говорится в сообщении пресс-службы ФХРБ.

"При этом отметим, что на данный момент Федерация хоккея Беларуси не располагает документами, подтверждающими факт отказа игрока от выступления за национальную команду", — продолжили в федерации.

Напомним, Стась в минувшем сезоне выступал за "Нефтехимик" (Нижнекамск) и минское "Динамо". За оба клуба нападающий провел 52 матча, в которых он набрал 15 очков (7 голов, 8 передач). Кроме того, он был капитаном сборной Беларуси на минувшем Чемпионате мира в Париже и Кельне.