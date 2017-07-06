ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ФХРБ: документов об отказе Стася выступать за сборную у нас нет

07.07.2017 15:50 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 7 июл — Sputnik. Федерация хоккея Республики Беларусь (ФХРБ) не располагает документами, свидетельствующими об отказе форварда Андрея Стася выступать за национальную сборную, сообщили Sputnik в пресс-службе ФХРБ.

ФХРБ: документов об отказе Стася выступать за сборную у нас нет
© Sputnik / Виктор Толочко
Андрей Стась получил гражданство РФ и перешел в "Авангард"

В пятницу Стась заключил трехлетнее соглашение с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангардом" (Омск). Генеральный менеджер команды Виктор Шалаев заявил, что 28-летний нападающий не будет считаться легионером, так как он принял российское гражданство.

"Федерация хоккея Беларуси сообщает, что Андрей Стась действительно оформил контракт с ХК "Авангард" с использованием российского паспорта", — говорится в сообщении пресс-службы ФХРБ.

"При этом отметим, что на данный момент Федерация хоккея Беларуси не располагает документами, подтверждающими факт отказа игрока от выступления за национальную команду", — продолжили в федерации.

Напомним, Стась в минувшем сезоне выступал за "Нефтехимик" (Нижнекамск) и минское "Динамо". За оба клуба нападающий провел 52 матча, в которых он набрал 15 очков (7 голов, 8 передач). Кроме того, он был капитаном сборной Беларуси на минувшем Чемпионате мира в Париже и Кельне. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ФХРБ подтвердила, что нападающий заключил соглашение с омской командой с использованием российского паспорта.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Агент Милевского: «Динамо» Брест будет на слуху, там очень большие амбиции и цели»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика