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«Монако» отклонит 45-миллионное предложение «Арсенала» о трансфере Лемара

07.07.2017 16:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Монако» намерен отклонить второе предложение о трансфере хавбека Тома Лемара, выдвинутое «Арсеналом».

Лондонский клуб предложил за полузащитника 45 миллионов евро, улучшив условия первого предложения. Сам футболист хочет перейти в «Арсенал». Полузащитник дружит с нападающим Александром Ляказеттом, на днях подписавшим контракт с лондонским клубом.

«Арсенал» может выдвинуть и третье предложение о трансфере Лемара. Однако у «Монако» нет намерения продавать игрока, действующий контракт которого рассчитан до лета 2020 года.

«Арсенал» пока остается единственным клубом, выдвинувшим конкретное предложение о трансфере Лемара. Интерес к полузащитнику есть также у «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэма» и «Атлетико».

 
 
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«Монако» намерен отклонить второе предложение о трансфере хавбека Тома Лемара, выдвинутое «Арсеналом».

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