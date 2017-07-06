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Африканцы Соро и Еза подписали контракты с «Гомелем»
07.07.2017 16:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Два африканских футболиста подписали контракты с «Гомелем»
19-летний полузащитник Исмаила Соро и 20-летний нападающий Вильфрид Еза выступали за молдавский «Саксан», который финишировал на предпоследнем десятом месте в чемпионате страны. Оба футболиста представляют Кот-д’Ивуар.
Отметим, что Еза с шестью забитыми мячами стал лучшим бомбардиром клуба в сезоне 2016/2017.
Контракты с обоими футболистами были заключены до конца сезона.
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Два африканских футболиста подписали контракты с «Гомелем» 19-летний полузащитник Исмаила Соро и 20-летний нападающий Вильфрид Еза выступали за молдавский...
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