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Африканцы Соро и Еза подписали контракты с «Гомелем»

07.07.2017 16:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Два африканских футболиста подписали контракты с «Гомелем»

19-летний полузащитник Исмаила Соро и 20-летний нападающий Вильфрид Еза выступали за молдавский «Саксан», который финишировал на предпоследнем десятом месте в чемпионате страны. Оба футболиста представляют Кот-д’Ивуар.

Отметим, что Еза с шестью забитыми мячами стал лучшим бомбардиром клуба в сезоне 2016/2017.

Контракты с обоими футболистами были заключены до конца сезона.

 
Теги: Гомель
 
 
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Два африканских футболиста подписали контракты с «Гомелем» 19-летний полузащитник Исмаила Соро и 20-летний нападающий Вильфрид Еза выступали за молдавский...

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