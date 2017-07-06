Африканцы Соро и Еза подписали контракты с «Гомелем»

Два африканских футболиста подписали контракты с «Гомелем»

19-летний полузащитник Исмаила Соро и 20-летний нападающий Вильфрид Еза выступали за молдавский «Саксан», который финишировал на предпоследнем десятом месте в чемпионате страны. Оба футболиста представляют Кот-д’Ивуар.

Отметим, что Еза с шестью забитыми мячами стал лучшим бомбардиром клуба в сезоне 2016/2017.

Контракты с обоими футболистами были заключены до конца сезона.