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SEHA-лига. «Войводина» и «Динамо» Панчево заменят «Веспрем» и «Извиджач» в новом сезоне

07.07.2017 16:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стал известен список участников SEHA-лиги сезона 2017/18.

По сравнению с прошлым сезоном, произошли следующие изменения: вместо «Веспрема» и «Извиджача» в турнире примут участие «Войводина» и «Динамо» Панчево.

Восемь участников остались без изменений: БГК имени Мешкова, «Вардар», «Загреб», «Целе», «Нексе», «Металург», «Горенье» и «Татран».

Турнир стартует 29 августа 2017 года.

 
 
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