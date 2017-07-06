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SEHA-лига. «Войводина» и «Динамо» Панчево заменят «Веспрем» и «Извиджач» в новом сезоне
07.07.2017 16:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стал известен список участников SEHA-лиги сезона 2017/18.
По сравнению с прошлым сезоном, произошли следующие изменения: вместо «Веспрема» и «Извиджача» в турнире примут участие «Войводина» и «Динамо» Панчево.
Восемь участников остались без изменений: БГК имени Мешкова, «Вардар», «Загреб», «Целе», «Нексе», «Металург», «Горенье» и «Татран».
Турнир стартует 29 августа 2017 года.
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Стал известен список участников SEHA-лиги сезона 2017/18.
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