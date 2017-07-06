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ФХБ: «Федерация не располагает документами, подтверждающими факт отказа Стася от выступления за сборную Беларуси»

07.07.2017 16:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Федерация хоккея Беларуси прокомментировала новость о том, что нападающий Андрей Стась оформил российское гражданство и перешел в «Авангард».

«Федерация хоккея Беларуси сообщает, что Андрей Стась действительно оформил контракт с «Авангардом» с использованием российского паспорта. При этом отметим, что на данный момент Федерация хоккея Беларуси не располагает документами, подтверждающими факт отказа игрока от выступления за национальную команду», – говорится в сообщении.

 
Теги: Новости
 
 
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Федерация хоккея Беларуси прокомментировала новость о том, что нападающий Андрей Стась оформил российское гражданство и перешел в «Авангард».

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