ФХБ: «Федерация не располагает документами, подтверждающими факт отказа Стася от выступления за сборную Беларуси»

Федерация хоккея Беларуси прокомментировала новость о том, что нападающий Андрей Стась оформил российское гражданство и перешел в «Авангард».

«Федерация хоккея Беларуси сообщает, что Андрей Стась действительно оформил контракт с «Авангардом» с использованием российского паспорта. При этом отметим, что на данный момент Федерация хоккея Беларуси не располагает документами, подтверждающими факт отказа игрока от выступления за национальную команду», – говорится в сообщении.