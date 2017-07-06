Исполнительный директор ФХР: «Сможет ли Стась выступать за сборную Беларуси? Этот вопрос находится в компетенции ИИХФ»

Исполнительный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем прокомментировал получение белорусским форвардом Андреем Стасем российского спортивного гражданства.

- Если он принял спортивное гражданство России, то он не сможет больше выступать за сборную Беларуси?

– Есть три разных системы, регулирующих данный вопрос. С одной стороны есть установленные Министерством спорта правила, которых придерживаются КХЛ и ФХР. Они не совсем совпадают с системой спортивного гражданства, которую ведет ИИХФ. Там есть много правил: для кого-то карантин составляет четыре года, для кого-то два. Помимо этого, есть такое понятие как гражданство – России, Беларуси, Союзного государства. Здесь тоже есть свои правила.

Статус Стася изменился во внутренней системе, которую регулирует Министерство спорта России. Вы задаете вопрос, касающийся системы спортивного гражданства ИИХФ. Поэтому ответить на него я не могу в силу своей компетенции. Вопрос выступления Стася за сборную Беларуси находится в компетенции Международной федерации хоккея, – сказал Курбатов.