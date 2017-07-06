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Азаренко вышла в 1/8 финала Уимблдона

07.07.2017 17:17 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 июл — Sputnik. Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко (683-я позиция в мировом рейтинге) вышла в четвертый раунд Уимблдонского турнира, сообщает Sputnik. 

Поединок 1/16 финала "Уимблдона" между Азаренко и британской теннисисткой Хизер Уотсон (102) состоялся в пятницу, 5 июля. Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:1, 6:4. 

После игры Азаренко, призналась, что соперница очень хорошо начала встречу — белоруска подумала, что ей придется мучатся весь матч. 

К слову, нынешняя встреча спортсменок стала пятой по счету, и Уотсон ни разу не удавалось переиграть белорусскую теннисистку. 

(последует)

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 7 июл — Sputnik. Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко (683-я позиция в мировом рейтинге) вышла в четвертый раунд Уимблдонского турнира, сообщает Sputnik. ...

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