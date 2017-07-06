«МЮ» все еще хочет купить Дайера, «Тоттенхэм» готов обсуждать продажу за 50 млн фунтов

«Манчестер Юнайтед» все еще заинтересован в полузащитнике «Тоттенхэма» Эрике Дайере.

Лондонский клуб нынешним летом уже отклонил одно предложение со стороны манкунианцев. Однако вице-председатель «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд и председатель «Тоттенхэма» Дэниэл Леви продолжили переговоры по этому вопросу.

«Шпоры» готовы выслушать предложения о продаже Дайера за сумму порядка 50 миллионов фунтов. Необходимости продавать игрока у «Тоттенхэма» нет.

«Манчестер Юнайтед» ранее собирался купить полузащитника «Челси» Неманью Матича. Однако этот трансфер оказался под сомнением в связи с тем, что манкунианский клуб готов подписать нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку, в котором также был заинтересован «Челси». «Челси» не хочет усиливать конкурента, соглашаясь на продажу Матича.