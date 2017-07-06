Кенийский марафонец убежал от двух медведей во время тренировки в США

Кенийский марафонец Марубе Монинда рассказал о том, что ему удалось убежать от двух черных медведей, которых он встретил во время тренировки в пригороде Оберна в США.

«Во время пробежки, когда я уже собирался в сторону дома, я увидел, как они переходят тропинку. Они заметили меня и остановились.

Я тоже остановился, и мне нужно было быстро принять решение – забраться на дерево или развернуться и бежать, или направиться к озеру. Я решил убежать – мой инстинкт подсказал мне, что это будет лучшим решением.

Я побежал к дому, который был позади. Я же не собирался с ними сражаться. Забежал на веранду, но там была даже не дверь, а просто сетка – это бы не спасло от них. Они подошли к крыльцу, понюхали, потом обошли дом вокруг и убежали.

Какой совет могу дать? Не бегайте тут в 5 утра – вот все, что я могу сказать», – сказал Монинда.

Напомним, что в прошлом месяце бурый медведь загрыз одного из участников забега на Аляске.