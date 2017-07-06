Николай Ходасевич: «Пора брестскому «Динамо» захватить область. Нужно возвращаться к идее фарм-клуба в первой лиге»

Белорусский журналист Николай Ходасевич оценил шансы брестского «Динамо» на успех в еврокубках.

«У брестского «Динамо» есть шансы на проход «Альтаха». И я в них свято верю. Но будет очень трудно. Все решат какие-то мелочи или исполнители, которых брестчане активно подписывают.

Очень важным моментом является то, что «Динамо» первый матч проведет на выезде. Присмотрится к сопернику и, думаю, привезет приемлемый результат. А дома, как говорится, уже навалятся вместе с трибунами. Поэтому перспективы «Динамо» оцениваю достаточно положительно.

Что дадут новички брестскому «Динамо» в чемпионате? Ничего глобального в этом сезоне. Посчитал, сколько нужно набрать очков, чтобы приблизиться к тройке призеров. Это в районе 50-55 баллов. А сейчас у брестчан 18. Это значит, что «Динамо» должно сыграть во втором круге, как солигорский «Шахтер» в первом. Вы в это верите? Я – нет. Так что ставка не еврокубки.

Самое главное, что хочется сказать в отношении брестского «Динамо» и того роста, что они демонстрируют. Пора клубу захватить область. Игроков много. Нужно возвращаться к идее фарм-клуба в первой лиге. Я имею в виду «Барановичи». Всем нужна игровая практика, футболистов нужно обкатывать. Думаю, нужно выстраивать целую пирамиду, как, например, в киевском «Динамо» и заводить команду во второй лиге. Например, «Береза», где есть стадион, инфраструктура и совсем рядом.

Вот эта система просто напрашивается, чтобы клуб, который позиционирует себя как серьезный, стал полноценным большим хозяйством. Но сперва все-таки еврокубки, где у Бреста, думаю, будет все более-менее хорошо», – сказал Ходасевич.