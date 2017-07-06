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КХЛ. Китаров подписал контракт с минским «Динамо»

07.07.2017 17:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий Александр Китаров подписал с минским «Динамо» односторонний контракт, рассчитанный на один сезон.

Для Китарова сезон 2017/18 станет шестым в составе «Динамо». В его послужном списке 224 матча за «зубров».

В минувшем сезоне форвард провел 34 матча в составе «зубров», забросил 2 шайбы и сделал 5 результативных передач. Подробную статистику смотрите здесь.

 
 
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Нападающий Александр Китаров подписал с минским «Динамо» односторонний контракт, рассчитанный на один сезон.

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