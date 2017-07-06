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Сергей Гончаров: «Никаких препятствий со стороны ИИХФ против выступления Стася за сборную Беларуси быть не должно»

07.07.2017 18:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Член Совета ИИХФ Сергей Гончаров рассказал корреспонденту Tribuna.com Антону Рогачу о перспективах выступления форварда Андрея Стася за сборную Беларуси.

- Есть ли для Андрея Стася препятствия против того, чтобы выступать за сборную Беларуси, учитывая, что он принял российское спортивное гражданство?

– Для ИИХФ условием для выступления хоккеиста за ту или иную сборную на чемпионатах мира является наличие гражданства и отсутствие заигранности за другую сборную. Для тех игроков, кто заигран за несколько национальных команд, существуют отдельные правила. Но Андрей Стась ни за какую другую сборную не заигран, поэтому никаких препятствий со стороны ИИХФ против его выступления за команду Беларуси быть не должно.

Ранее исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов отметил, что системы спортивного гражданства в рамках ИИХФ и внутри России не являются идентичными понятиями.

Напомним, Андрей Стась подписал контракт с «Авангардом», приняв российское спортивное гражданство.

 
 
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Член Совета ИИХФ Сергей Гончаров рассказал корреспонденту Tribuna.com Антону Рогачу о перспективах выступления форварда Андрея Стася за сборную Беларуси.

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