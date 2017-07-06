Андрей Стась: «Попасть в команду уровня «Авангарда» – большая удача»

Новичок «Авангарда» Андрей Стась поделился впечатлениями после подписания контракт с омским клубом.

– Как возник вариант с «Авангардом», насколько он лично для вас был неожиданным, чего ждете от выступления в команде?

– Андрей Владимирович (Скабелка – прим.) пригласил. Если честно, особо не раздумывал, потому что попасть в такого уровня команду – большая удача, – заявил Стась.

Напомним, Андрей Стась подписал контракт с «Авангардом», приняв российское спортивное гражданство.