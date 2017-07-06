ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Андрей Стась: «Попасть в команду уровня «Авангарда» – большая удача»

07.07.2017 18:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Новичок «Авангарда» Андрей Стась поделился впечатлениями после подписания контракт с омским клубом.

– Как возник вариант с «Авангардом», насколько он лично для вас был неожиданным, чего ждете от выступления в команде?

– Андрей Владимирович (Скабелка – прим.) пригласил. Если честно, особо не раздумывал, потому что попасть в такого уровня команду – большая удача, – заявил Стась.

Напомним, Андрей Стась подписал контракт с «Авангардом», приняв российское спортивное гражданство.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новичок «Авангарда» Андрей Стась поделился впечатлениями после подписания контракт с омским клубом.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Гончаров: «Никаких препятствий со стороны ИИХФ против выступления Стася за сборную Беларуси быть не должно»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика