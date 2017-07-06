|
Андрей Стась: «Попасть в команду уровня «Авангарда» – большая удача»
07.07.2017 18:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Новичок «Авангарда» Андрей Стась поделился впечатлениями после подписания контракт с омским клубом.
– Как возник вариант с «Авангардом», насколько он лично для вас был неожиданным, чего ждете от выступления в команде?
– Андрей Владимирович (Скабелка – прим.) пригласил. Если честно, особо не раздумывал, потому что попасть в такого уровня команду – большая удача, – заявил Стась.
Напомним, Андрей Стась
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новичок «Авангарда» Андрей Стась поделился впечатлениями после подписания контракт с омским клубом.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии