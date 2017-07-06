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Сергей Концевой перешел в «Гомель»
07.07.2017 18:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский защитник Сергей Концевой перешел в «Гомель».
Контракт с футболистом заключен до конца сезона.
Концевой уже выступал в составе «Гомеля» в 2007, 2010, 2011 и 2013 годах.
Последним клубом защитника был «Нефтчи» из Ферганы. На счету Концевого 8 матчей в чемпионате Узбекистана. Подробную статистику смотрите
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Белорусский защитник Сергей Концевой перешел в «Гомель».
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