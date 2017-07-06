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Сергей Концевой перешел в «Гомель»

07.07.2017 18:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский защитник Сергей Концевой перешел в «Гомель».

Контракт с футболистом заключен до конца сезона.

Концевой уже выступал в составе «Гомеля» в 2007, 2010, 2011 и 2013 годах.

Последним клубом защитника был «Нефтчи» из Ферганы. На счету Концевого 8 матчей в чемпионате Узбекистана. Подробную статистику смотрите здесь.

 
Теги: Гомель
 
 
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Белорусский защитник Сергей Концевой перешел в «Гомель».

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