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В Минске представили логотип Евроигр-2019 и объявили конкурс на создание талисмана

07.07.2017 19:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В Минске представили логотип Евроигр-2019.

Кроме того, был объявлен конкурс на разработку талисмана II Европейских игр.

Принять участие в конкурсе может любой желающий. Нужно предложить идею талисмана, изображение и имя. Талисман должен соответствовать олимпийским ценностям и слогану Bright Year, Bright You («Яркий год, яркий ты»).

Заявки принимаются до 15 ноября 2017 года. С подробностями проведения конкурса можно ознакомиться здесь.

Обладатели первых трех призовых мест получат пригласительные билеты на мероприятия II Европейских игр, а также комплекты парадно-спортивной экипировки национальной сборной Беларуси.

В Минске представили логотип Евроигр-2019 и объявили конкурс на создание талисмана

 
Теги: Минск
 
 
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