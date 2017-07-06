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В Минске представили логотип Евроигр-2019 и объявили конкурс на создание талисмана
07.07.2017 19:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Минске представили логотип Евроигр-2019.
Кроме того, был объявлен конкурс на разработку талисмана II Европейских игр.
Принять участие в конкурсе может любой желающий. Нужно предложить идею талисмана, изображение и имя. Талисман должен соответствовать олимпийским ценностям и слогану Bright Year, Bright You («Яркий год, яркий ты»).
Заявки принимаются до 15 ноября 2017 года. С подробностями проведения конкурса можно ознакомиться
Обладатели первых трех призовых мест получат пригласительные билеты на мероприятия II Европейских игр, а также комплекты парадно-спортивной экипировки национальной сборной Беларуси.
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В Минске представили логотип Евроигр-2019.
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