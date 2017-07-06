В Минске представили логотип Евроигр-2019 и объявили конкурс на создание талисмана

В Минске представили логотип Евроигр-2019.

Кроме того, был объявлен конкурс на разработку талисмана II Европейских игр.

Принять участие в конкурсе может любой желающий. Нужно предложить идею талисмана, изображение и имя. Талисман должен соответствовать олимпийским ценностям и слогану Bright Year, Bright You («Яркий год, яркий ты»).

Заявки принимаются до 15 ноября 2017 года. С подробностями проведения конкурса можно ознакомиться здесь.

Обладатели первых трех призовых мест получат пригласительные билеты на мероприятия II Европейских игр, а также комплекты парадно-спортивной экипировки национальной сборной Беларуси.



