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Уимблдон. Пары. Василевский и Подлипник-Кастильо вышли в 1/8 финала
07.07.2017 19:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Уимблдон
Лондон, Великобритания
3 – 16 июля 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Парный разряд
Второй круг
Отметим, что при счете 3:2 в третьем сете колумбийцы отказались продолжать матч.
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Уимблдон Лондон, Великобритания 3 – 16 июля 2017 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 31 600 000 фунтов Открытые корты, трава Парный разряд Второй круг Отметим, что при...
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